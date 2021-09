Politie lost waarschuwingsschot

Rond 01.20 uur kreeg de politie een melding dat in de Lange Veerstraat een vechtpartij tussen een aantal personen gaande zou zijn. Ook was een man gezien die met een vuurwapen zwaaide en mogelijk schoten zou hebben gelost. Deze man, een 20-jarige Haarlemmer, werd aangehouden.

De gealarmeerde politieagenten kregen ter plaatse de man in het vizier die in het bezit zou zijn van een vuurwapen en riepen de man aan. Toen de politie dit deed, zette de man het op een rennen waardoor een achtervolging ontstond. Tijdens het wegrennen, maakte de man een beweging naar zijn jas waardoor een politieagent zich genoodzaakt voelde een waarschuwingsschot te lossen. Kort hierna staakte de man zijn vlucht en kon de man op de Damstraat worden aangehouden. In de omgeving werd een wapen aangetroffen dat een zogenaamd balletjespistool bleek te zijn. Uit onderzoek bleek dat de verdachte geen schoten had gelost. Een nabijgelegen eetgelegenheid sloot zijn rolluik door alle tumult. Dit werd door omstanders en getuigen verward met het geluid van schoten.

Slachtoffer

Tijdens dit incident, kregen de politieagenten ook een melding dat zich een persoon met meerdere steekwonden zou bevinden in deze snackbar. In de eetgelegenheid werd echter geen slachtoffer aangetroffen, deze zou op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis zijn gegaan. In het ziekenhuis trof de politie het slachtoffer, een 37-jarige man uit Twente, aan. Daar bleek dat de Twentenaar niet was neergestoken, maar wel hoofdletsel te hebben.