Geen onderzoek naar rol politie bij gezinsmoord in Dordrecht

Volgens het NRC is er geen onderzoek gedaan naar de rol van de politie bij de moord van de 35-jarige politieagent Wendell C. In september 2019 bracht C. zijn 27-jarige vrouw en twee dochters van 8 en 12 om het leven met zijn dienstwapen. Hierna schoot Wendell C. zichzelf dood.

Wanneer een agent gebruik maakt van zijn dienstwapen waarbij letsel is veroorzaakt, wordt het volgens protocol onderzoek gedaan door de Rijksrecherche. Een woordvoer van het Openbaar Ministerie laat aan de krant weten dat het in dit geval niet is gedaan.

De Rijksrecherche heeft een verzoek gedaan bij de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek te doen naar ‘goed werkgeverschap’ van de politie. C. zou lijden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en lag in scheiding. Ondanks dit kon hij vrij over zijn dienstwapen beschikken. Ook dit onderzoek heeft volgens het NRC niet plaatsgevonden.

‘Wij gingen er vanuit dat de inspectie dit, overigens na verschillende verzoeken om stukken uit dit onderzoek, zou uitvoeren. Het verbaast ons dat dit dus blijkbaar niet is gebeurd’, aldus de woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Margarita Gressmann, de moeder en oma van de slachtoffers, heeft deze week aangifte gedaan tegen de politie en de Staat wegens dood door schuld. Volgens haar advocaat is de politie nalatig geweest door C. over zijn dienstwapen laten te beschikken.