Auto op de kop lang A50

Zaterdagavond is er rond 22.20 uur op de snelweg A50 ter hoogte van Schaijk een ongeval gebeurd in de rijrichting van Oss naar Nijmegen. Een personenauto belandde hierbij op zijn kop in een droge sloot.

In het voertuig zaten twee inzittende, welke voor aankomst van de brandweer al uit het voertuig waren. De brandweer stelde de auto veilig waarna een bergingsbedrijf het voertuig uit de sloot takelde en heeft afgevoerd. Ten minste één van de inzittende is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het andere voertuig welke bij de botsing betrokken was stond verderop op de vluchtstrook, deze bestuurder bleef ongedeerd. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen afgevoerd.