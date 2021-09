Man overleden na verkeersongeval

Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op de A67. Bij dit ongeval waren twee personenauto’s betrokken. Nadat een auto achterop de auto reed met de drie slachtoffers, vluchtte de bestuurder van de auto nadat een van de auto’s in brand vloog. Het is onbekend hoeveel personen er behalve de bestuurder in de auto zaten die achterop de andere auto reed. Tijdens het ongeval raakte een van de auto’s tijdens de botsing een voorbijrijdende vrachtauto. De vrachtauto had lichte materiele schade. De politie zette een helikopter en honden in om de gevluchte perso(o)n(en) te zoeken. Dit heeft tot nu toe niets opgeleverd. Er is geen sprake van een gestolen voertuig dat achter op de auto reed van de slachtoffers. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval/