D66 wil toch onderhandelen met ChristenUnie

D66-leider Sigrid Kaag is bereid om met de ChristenUnie te onderhandelen over een nieuw kabinet.

Kaag toonde zich bereid een concessie te doen. Zij wil haar formatieblokkade opheffen en onderhandelingen beginnen met alle zes de constructieve partijen. Dat zei Kaag vandaag tijdens een partijbijeenkomst.

Kaag: “Een bekende wijsheid bij onderhandelingen is dat je nooit als eerste moet bewegen. Maar laat ik nu de eerste zijn die met de ogen knippert. Of het politiek handig is, weet ik niet. Dat het voelt als het goede, dat weet ik wel. Wij zijn bereid een concessie te doen. Wij zijn bereid onze politieke blokkade op te heffen. Laten we met alle zes de constructieve partijen – VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie – aan tafel gaan. Het nationale belang vooropstellen. Natuurlijk: er zijn dan geen garanties op een uitkomst. Maar Nederland snakt nu naar een doorbraak.”