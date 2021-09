A12 negen dagen gesloten voor groot onderhoud

Slechte technische staat A12

'Door de slechte technische staat van de A12 is op korte termijn onderhoud nodig. Het verder verschuiven van de werkzaamheden is niet mogelijk', verklaart Rijkswaterstaat. 'We vervangen het asfalt tussen Woerden en Reeuwijk over een lengte van 4,5 km door dubbellaags geluidsreducerend asfalt. Daarnaast vinden er tussen knooppunt Oudenrijn en Woerden verschillende onderhoudswerkzaamheden plaats', aldus Rijkswaterstaat.

Extra reistijd tot 60 minuten

Doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden zoveel mogelijk omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met grootschalige omleidingen en extra reistijd. Die tijd kan oplopen tot 60 minuten. Naast de afsluiting zoals eerder aangegeven, zijn ook de verbindingswegen en op- en afritten op dit traject afgesloten. Het is wel mogelijk bij Nieuwerbrug de A12 op te gaan.

Oprit Woerden richting Den Haag

Het is vanaf maandag 27 september 21.00 uur tot woensdag 29 september 12.00 uur wel mogelijk om gebruik te maken van oprit Woerden richting Den Haag. Vanaf woensdag 29 september 12.00 uur is deze gesloten en kunt u gebruik maken van de oprit Nieuwerbrug. Tussen Nieuwerbrug en Reeuwijk zijn minder rijstroken beschikbaar.

Complete afsluiting meerdere dagen achter elkaar

Met een complete afsluiting van meer dagen achter elkaar, kan Rijkswaterstaat in verhouding meer werk verzetten en is de hinder voor de weggebruiker het kortst. Ook kan zo de veiligheid voor de weggebruiker en wegwerker beter woerden gegarandeerd dan bij kortstondige afsluitingen.

Omleidingen en alternatieven

Er is een omleiding voor het verkeer richting Den Haag via de snelwegen A2, A9 en A4. Verkeer richting Rotterdam via de snelwegen A2, A27 en A15. Lokaalverkeer leiden we via de gele informatieborden om. We raden aan om andere routes te kiezen en de grote hinder te vermijden, als dat mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld door thuis te werken, buiten de spits te reizen of te kiezen voor het openbaar vervoer.

Planning werkzaamheden

De planning van de werkzaamheden zijn in nauw overleg met de regio gegaan. Het uitgangspunt was om de werkzaamheden in de zomerperiode van 2021 uit te voeren. Dit met het idee de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Verschillende redenen

Om verschillende redenen heeft Rijkswaterstaat in overleg met verschillende stakeholders, de werkzaamheden verplaatst naar eind september/begin oktober 2021. Redenen hiervoor zijn botsende werkzaamheden op het onderliggend wegennet, waardoor onder andere Oudewater lastig te bereiken is. Maar ook geplande evenementen in de regio.