Aantal opgenomen COVID-patiënten verder gedaald naar 475

Op dit moment zijn er 475 COVID-patiënten in Nederland in het ziekenhuis opgenomen. 'Dat zijn er 9 minder ten opzichte van gisteren', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding dinsdagmiddag.

IC en Kliniek

Van de totaal 475 opgenomen COVID-patiënten liggen 154 op de IC, 10 patiënten minder dan gisteren en liggen er 321 in de kliniek, 1 meer dan gisteren.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 42 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 14 meer dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 3 opgenomen op de IC, 3 minder dan gisteren en 39 in de kliniek, 17 meer dan gisteren. Voor de IC is het gemiddeld aantal opnames afgelopen week ongeveer gelijk gebleven, voor de kliniek is dit gedaald.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 35 gestegen naar 768 bedden. Op de IC liggen nu 154 COVID-patiënten, 10 minder dan gisteren en 614 non-COVID-patiënten, 45 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen weken gedaald. We verwachten dat de bezetting de komende week verder daalt.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 990 gestegen naar 14.160 bedden. In de kliniek liggen nu 321 COVID-patiënten, 1 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is de laatste weken gedaald. We verwachten dat de bezetting de komende week verder daalt.

'Daling houdt naar verwachting aan'

De instroom van COVID-patiënten is afgelopen week vooral in de kliniek gedaald, voor de IC is de instroom ongeveer gelijk gebleven. De COVID-bezetting in zowel de kliniek als de IC is de afgelopen week gedaald. Het LCPS verwacht dat deze daling deze week aanhoudt.