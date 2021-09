VEH: Stadsverwarming volgend jaar fors duurder door hogere gasprijzen

Huishoudens met blok- of stadsverwarming kunnen volgend jaar te maken krijgen met een stevige verhoging van het warmtetarief. Daardoor stijgt hun energienota fors. Oorzaak is de koppeling van de tarieven van warmtenetten met de hoge gasprijs. Naar verwachting gaat het om een stijging van honderden euro’s per jaar.