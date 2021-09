Rechter: Burgemeester mocht Utrechts restaurant Waku Waku sluiten

De burgemeester van Utrecht mocht afgelopen maandag een zogenoemde last onder bestuursdwang opleggen aan restaurant Waku Waku. Dat besluit houdt in dat het restaurant gesloten moet blijven voor publiek dat niet is gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs en dat de gemeente het restaurant zou sluiten. 'Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland donderdag beslist in een spoedprocedure, aangespannen door de eigenaren van het Utrechts restaurant', zo meldt de rechtbank donderdag.

Principiële redenen

Met ingang van afgelopen zaterdag mag een restaurant alleen open voor bezoekers als die bezoekers gecontroleerd worden op een geldig coronatoegangsbewijs. Deze tijdelijke maatregel is door de minister ingevoerd in het kader van de bestrijding van het coronavirus. De handhaving hiervan ligt bij gemeenten. De eigenaren van restaurant Waku Waku zijn het om principiële redenen niet eens met dit beleid en de invoering van het coronatoegangsbewijs.

Geen controle van publieke op coronatoegangsbewijs

In het restaurant in Utrecht wordt niet gecontroleerd op dit bewijs en zij zijn ook niet van plan om dit te gaan doen. Dit hebben ze ook aan toezichthouders van de gemeente Utrecht laten weten. Op 27 september 2021 heeft de burgemeester een last onder bestuursdwang opgelegd aan Waku Waku. De last houdt in dat het restaurant direct na uitreiking van het besluit gesloten wordt en gesloten blijft voor publiek dat niet is gecontroleerd.

Restaurant houdt zich niet aan de regels

Met het coronabewijs worden grondrechten ingeperkt en wordt onderscheid gemaakt met bijvoorbeeld supermarkten en warenhuizen die er niet op hoeven te checken. Aan het coronabeleid zit onvermijdelijk een politiek-bestuurlijk aspect en het is een onderwerp waarover in de maatschappij verschillend wordt gedacht. Met dit in het achterhoofd is het niet de rechter die bepaalt wat de beste manier is om de pandemie te bestrijden.

Anderhalvemeter-regel

Wat de rechter doet is toetsen of de maatregelen van de minister redelijk zijn. De voorzieningenrechter vindt dat Waku Waku terechte vragen stelt. In het restaurant wordt bijvoorbeeld nog steeds de anderhalve meter aangehouden. Maar de minister mocht de anderhalvemeter-regel laten vervallen en zo voor alle restaurants één lijn trekken.

'Niet in strijd met het discriminatieverbod'

Het voorlopig oordeel van de rechtbank is dat van Waku Waku niet gevraagd wordt om in strijd met het discriminatieverbod te handelen of om grondrechten op een onrechtmatige manier te beperken. Doordat het restaurant zich niet aan de regels houdt mag de burgemeester besluiten het pand te sluiten.

Optie om wel open te blijven maar onder protest toegangsbewijs te gaan checken

'De sluiting kan grote (financiële) gevolgen hebben. Maar die gevolgen zijn weg te nemen door, bijvoorbeeld onder protest, wel het toegangsbewijs te gaan checken. Dat mag van de eigenaren gevraagd worden. Daar tegenover staat namelijk het belang dat de burgemeester heeft bij een geloofwaardig handhavingsbeleid en de voorbeeldfunctie daarbij voor andere restaurants. Dat belang weegt nu zwaarder', aldus de rechtbank.