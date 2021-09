Gaslucht appartementencomplex Meester van Cootstraat in Uden

Donderdagmiddag rond 16.00 uur is de brandweer van Uden gealarmeerd voor een gaslek aan de Meester van Cootstraat in Uden.

Pand ontruimd

Bij aankomst bleek er wel degelijk een gaslucht waarneembaar. Het gaslek zou in de kelder zitten. In de centrale hal hing inmiddels ook gas. Hierop zijn de bewoners van het appartementencomplex geëvacueerd in afwachting van Enexis. Ook de politie is poolshoogte komen nemen.