Arrestant slaat politiehond op zijn hoofd, hond bijt arrestant

Donderdag is een 33-jarige man in Roosendaal aangehouden omdat hij weigerde een pand aan de Ettenseweg te verlaten. 'Hij reageerde agressief bij de aanhouding en verwondde daarbij een politiehond', zo meldt de politie vrijdag.

Aanhouding

De eigenaar had vier mannen uit het pand gezet maar zij weigerden weg te gaan. Dit dreigde uit de hand te lopen en daarop is de politie ingeschakeld. De agenten hebben de 33-jarige man meerdere malen gesommeerd om het pand niet meer in te gaan. De 33-jarige man bleef weigeren en daarop is hij aangehouden voor lokaalvredebreuk.

Hond op hoofd geslagen

De man reageerde zeer agressief naar de agenten waarop zij hun wapenstok hebben ingezet. Ook werd een politiehond ingezet. De verdachte heeft de politiehond meerdere klappen op zijn hoofd gegeven. De politiehond beet daarop de arrestant. De verdachte is behandeld aan de beetwond en daarna overgebracht naar een cellencomplex. De politiehond is naar een dierenarts gebracht voor behandeling.