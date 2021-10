Man (41) opgepakt voor in brand steken deuren Binnenhof en spuiten vloeistof in gezicht agent

De politie heeft donderdagavond op het Binnenhof in Den Haag een 41-jarige man uit Bunschoten op heterdaad aangehouden nadat hij op het Binnenhof brand stichtte en een agent vloeistof in zijn gezicht had gespoten. 'De man wordt verdacht van brandstichting en poging zware mishandeling', zo meldt de politie vrijdag.

Deuren in brand gestoken Binnenhof

Rond 21.00 uur kreeg de politie een melding dat een man de deur van de Ridderzaal op het Binnenhof in brand probeerde te steken. Toen agenten het Binnenhof opkwamen, zagen zij de latere verdachte bovenaan de trappen op het bordes van de Ridderzaal staan. De man had een fles met een onbekende vloeistof in zijn hand. Ook zagen ze dat er op twee locaties op het Binnenhof brand was ontstaan.

Zelfverbranding

De agenten konden de beginnende brandjes uittrappen. De verdachte gaf aan dat hij niet mee wilde werken aan zijn aanhouding en dat hij zichzelf in de brand wilde steken. Na de komst van de brandweer werd besloten de man, voor zijn eigen veiligheid en die van de agenten, nat te spuiten om zodoende zijn aanhouding veilig te laten verlopen. Tijdens de aanhouding zag de verdachte toch nog kans een agent met vloeistof in zijn gezicht te spuiten. De agent is voor controle naar het ziekenhuis vervoerd.

Onderzoek door Forensische Opsporing

Forensische Opsporing heeft een uitgebreid onderzoek gedaan en de camerabeelden worden bekeken. 'De 41-jarige Bunschoter is ingesloten in een politiebureau waar hij wordt gehoord. De Tweede Kamer deed aangifte van vernieling. De agent heeft aangifte gedaan en maakt het op dit moment redelijk', aldus de politie.