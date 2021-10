Grootschalig onderzoek na dodelijk steekincident Bleiswijk

Een grootschalig onderzoeksteam (TGO) van de politie is volop bezig met het onderzoek naar het steekincident afgelopen donderdagochtend in Bleiswijk waarbij een 39-jarige man uit Beverwijk om het leven is gekomen. Dit meldt de politie vrijdag.

Man aangehouden

'Donderdagavond 30 september heeft een 46-jarige man uit Bleiswijk zich bij de politie gemeld vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij deze zaak. Hij zit vast en wordt verhoord', aldus de politie.

Slachtoffer overleden

Donderdagochtend kort 10:30 uur meldden getuigen dat een zwaar gewonde man op straat lag. Hulpverleners waren snel ter plaatse op de Jan van der Heydenstraat in Bleiswijk. Een spoedoperatie door een traumateam mocht niet meer baten, de 39-jarige man uit Beverwijk bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Sporenonderzoek

Direct werd de omgeving in Bleiswijk afgezet, werd sporenonderzoek gestart en met getuigen gesproken. Het onderzoek bracht de recherche onder meer bij een woning aan de IJsvogellaan. Wat zich daar precies heeft afgespeeld wordt onderzocht. Er is gedurende dag onder meer sporenonderzoek verricht in de woning.

Incident Leo Lashleylaan

Kort na het incident in Bleiswijk, kwam er bij de politie een melding binnen van een vechtpartij waarbij mogelijk geschoten was op de Leo Lashleylaan in Rotterdam-Zuid. De recherche houdt er sterk rekening mee dat deze twee incidenten een verband hebben met elkaar. Een woning aan de Leo Lashleylaan is gisteren doorzocht. Daarbij zijn een aantal tassen met mogelijk verdovende middelen in beslag genomen door de politie.