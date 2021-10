Negen verdachten aangehouden in gemeente Edam-Volendam voor invoer cocaïne

Vrijdagavond zijn in een lopend strafrechtelijk onderzoek door het HARC-team zes mannen, twee vrouwen en een minderjarige jongen aangehouden. 'Zij worden verdacht van het invoeren van 85 kilo cocaïne. De straatwaarde van deze partij verdovende middelen is ruim 6 miljoen euro', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) zaterdagavond weten.

Verdachten in de leeftijd van 16 tot 56

De opsporingsdiensten kwamen de verdachten op het spoor na het onderscheppen van 85 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven. De verdovende middelen zaten verstopt in een container geladen met bananen afkomstig uit Dominicaanse Republiek. 'De opsporingsdiensten hebben de verdachten, in de leeftijd van 16 tot 56 jaar, aangehouden in het Noord-Hollandse dorp Warder in de gemeente Edam-Volendam. De verdachten komen uit Rotterdam, Amsterdam en Warder', aldus het OM.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.