'Wopke Hoekstra deed investering via brievenbusfirma op Maagdeneilanden'

Huidig demissionair minster van Financiën Wopke Hoekstra heeft voor zijn aantreden als minister tot in 2017 een investering gehad die via een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden was gevestigd. Dit melden het Financieel Dagblad en Trouw zondag. Het zou gaan om een investering in een safaribedrijf in Oost-Afrika.

ABNAMRO-topman Tom de Swaan

Beide kranten baseren zich op gelekte documenten van trustkantoren: de zogenoemde Pandora Papers waaruit de investering van Hoekstra zou blijken. Ook ABNAMRO-topman Tom de Swaan zou volgens de documenten betrokken zijn bij dezelfde investering en deze tot op heden nog steeds hebben aangehouden.

Reactie Hoekstra op Twitter

Wopke Hoekstra heeft zondag ook gereageerd op het artikel in beide kranten maar schrijft dat het hier gaat om 'een investering die ik twaalf jaar geleden heb gedaan in een start-up voor ecotoerisme in Afrika van een vriend van mij. Het gaat om een bedrag van ca. 26.500 euro'.

Belastingaangifte

'Ik ben verder op geen enkele manier bij het bedrijf of de bedrijfsvoering betrokken geweest. Deze aandelen heb ik verkocht voordat ik minister werd. Ik heb deze investering altijd meegenomen in mijn belastingaangifte. Voor mijn aantreden als minister heb ik al deze informatie gedeeld met de landsadvocaat en derhalve met de formateur. Ik heb mij steeds volledig gehouden aan alle regels die er gelden voor bewindspersonen', stelt Hoekstra.

'Niet gerealiseerd waar bedrijf gevestigd was, had me daar beter in moeten verdiepen'

'In de Eerste Kamer was ik geen fiscaal woordvoerder en heb ik mij steeds gehouden aan de regels die gelden voor Eerste Kamerleden. Deze investering heeft voor mij nooit een winstoogmerk gehad. Er is ook nooit dividend uitgekeerd. Bij de verkoop in 2017 heb ik de waardevermeerdering van ca. 4800 euro overgemaakt naar een Nederlands goed doel t.b.v. wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Ik heb mij 12 jaar geleden niet gerealiseerd waar het bedrijf gevestigd was. Daar had ik mij achteraf natuurlijk beter in moeten verdiepen', aldus Hoekstra in zijn tweets.