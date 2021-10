Actievoerders Greenpeace blokkeren Tweede Petroleumhaven bij Pernis

“Verbied fossiele reclame”

De actievoerders in kano’s en rubberboten hadden spandoeken bij zich met daarop de tekst “Verbied fossiele reclame”. De toegang van de Tweede Petroleumhaven werd geblokkeerd door het 33 meter lange Greenpeaceschip Beluga. In het water was een barrière gebouwd van drijvende kubussen met daarop advertenties van de fossiele industrie. Op een nabijgelegen olietank van Shell zijn door klimmers van Greenpeace misleidende advertenties geplakt.

'Groen imago'

“We staan hier vandaag in het hart van de vervuiling, bij de grootste olieraffinaderij van Europa en laten het ware gezicht van de fossiele industrie zien. We confronteren ze met hun eigen propaganda, midden in de klimaatcrisis die mede door hen is veroorzaakt. Ze nemen hiervoor geen verantwoordelijkheid. Sterker nog, via reclame, sponsordeals en marketing proberen ze een groen imago uit te stralen. Daarom is een verbod op fossiele reclames nodig en starten we dit Europees burgerinitiatief. Zodat we wettelijk kunnen vastleggen dat ‘s werelds meest vervuilende bedrijven hun praktijken niet meer kunnen verbloemen”, zegt Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland. Meer dan 20 organisaties steunen het wetsvoorstel om reclame fossielvrij te maken via dit burgerinitiatief.

Actie door politie beëindigd

De actie van Greenpeace Nederland in de Tweede Petroleumhaven bij Pernis is inmiddels beëindigd. Rond 12.30 uur greep de politie in en werden de actievoerders verwijderd en de Beluga in beslag genomen. In totaal zijn er 17 actievoerders aangehouden: 4 kayaktivisten, 2 bemanningsleden van de Beluga en 11 actievoerders bij de silo.