Persoon te water in Ter Apel

Aan de Westerstraat in Ter Apel is maandagavond een persoon te water geraakt.

Hulpdiensten

Hulpdiensten waaronder een traumahelikopter rukten uit, maar de helikopter werd vlak voor Ter Apel gecanceld: het slachtoffer was inmiddels uit het water.

Ziekenhuis

Hoe het slachtoffer te water is geraakt is niet bekend. Hij of zij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.