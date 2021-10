Vrouw aangehouden voor niet-ambtelijke corruptie in Rotterdamse haven

Verdenking

De vrouw wordt verdacht van niet-ambtelijke corruptie, witwassen en het invoeren van grote hoeveelheden cocaïne. Ook de man wordt verdacht van witwassen en het invoeren van grote hoeveelheden cocaïne.

Doorzoekingen

Het Combiteam deed doorzoekingen in drie woningen in Zwijndrecht, Rotterdam en Hoogvliet en op twee bedrijfslocaties in Rotterdam en Rhoon. Hierbij is beslag gelegd op computers, mobiele telefoons en fysieke en digitale administratie. Ook is beslag gelegd op bankrekeningen, auto’s en contant geld.

Beperkingen

Alle verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.