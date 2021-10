Stijging aantal claims voor woningbranden

Het aantal claims bij verzekeraars voor woningbranden is, na jarenlange daling, toegenomen in 2020. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars. In 2020 ontvingen verzekeraars 66.657 claims tegenover 64.879 in 2019. Rookmelders spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van (dodelijke) slachtoffers en brandwonden. Ook kunnen ze zorgen voor het beperken van materiële schade.

De totale materiële schadelast voor verzekeraars bedraagt ruim 225 miljoen euro in 2020 en is, ondanks meer claims, iets gedaald ten opzichte van 2019 (248 miljoen). Dit komt door een daling in de gemiddelde schade per claim, van 3.822 euro in 2019 naar 3.377 euro in 2020.

Meeste woningbrandclaims per provincie

In de provincies Overijssel, Noord-Brabant en Limburg registreerden verzekeraars in 2020 relatief gezien de meeste claims. Overijssel staat met 10,9 woningbrandclaims per 1.000 huishoudens bovenaan, gevolgd door de provincies Noord-Brabant (10,6) en Limburg (10,6). De meest voorkomende oorzaken zijn menselijk handelen, kortsluiting en werkzaamheden. Net als de afgelopen jaren kwamen de meeste woningbrandclaims binnen rond de jaarwisseling.

Gewonden door brand voorkomen

Rob Baardse, directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting: "Vuur en vlammen zijn verantwoordelijk voor een derde van het aantal patiënten in de drie Nederlandse Brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam. Twee derde hiervan raakt gewond bij een brandwondenongeval in de woonomgeving. We zien dat modern meubilair en oplaadbare apparaten zorgen voor heviger en gevaarlijker branden dan vroeger. Om brandwonden en dodelijke slachtoffers te voorkomen zetten we in op het voorkomen van brand én op vroege ontdekking van brand door het alarm van de rookmelder.”

Rookmelders essentieel

Carolien Angevaren sluit zich hier namens Brandweer Nederland bij aan: “De rookmelderverplichting die er in 2022 komt, zal daarbij een enorme stap in de goede richting zijn. Maar dit betekent wel dat rookmelders moeten werken en op de goede plaats hangen. Daar is nog lang niet overal sprake van. We blijven daarom inzetten op veiligheidsbewustzijn en voorlichting, zoals ook deze maand weer tijdens de Nationale Brandpreventieweken. De impact van een brand is enorm.”

Brandschade voorkomen

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: "Vanwege de coronamaatregelen werd er in 2020 veel thuisgewerkt, waardoor er vermoedelijk vaker brand ontstond. Snel handelen bij brand is erg belangrijk. Goede rookmelders in het hele huis alarmeren je snel. Daarmee kun je jezelf snel in veiligheid brengen en brandschade aan je huis en eigendommen beperken of zelfs voorkomen."