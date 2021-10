Hogere energieprijzen doen inflatie stijgen naar 2,7 procent in september

De prijsontwikkeling van gas, elektriciteit en brandstoffen hebben er in september voor gezorgd dat de inflatie van Consumentengoederen en -diensten naar 2,7 procent steeg. Dit meldt het CBS donderdag. In augustus was de inflatie 2,4 procent.

Energierekening hoger

Duurdere energie, zoals elektriciteit, gas en overige brandstoffen, zorgde in september voor een stijging van de inflatie. Energie was in september 19,4 procent duurder dan een jaar eerder. In augustus was dit nog 13,7 procent. Naast gas en elektriciteit had ook de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen een verhogend effect op de inflatie.

Korting collegegeld drukt inflatie

Studenten betaalden in september minder voor het volgen van onderwijs dan een jaar eerder. Dit heeft een drukkend effect op de inflatie. Bij een opleiding in het studiejaar 2021-2022 aan vavo, mbo, hbo of universiteit krijgen studenten 50 procent korting op het lesgeld, cursusgeld of collegegeld. Deze korting is een maatregel van de overheid in verband met de coronacrisis.

Inflatie eurozone naar 3,4 procent

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en –diensten in Nederland waren volgens de HICP in september 3,0 procent duurder dan een jaar eerder, in augustus was dat nog 2,7 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 3,0 naar 3,4 procent. Dit is de hoogste inflatie na september 2008.