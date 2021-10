Dode bij ongeval in Julianadorp

Aan de Zanddijk in Julianadorp is vrijdagavond omstreeks 22.45 uur een 19-jarige inwoner van Den Helder overleden. Hij zat als bijrijder in een auto, die met hoge snelheid via ander straatmeubilair tegen een meerpaal tot stilstand kwam. Twee andere inzittenden, de 19-jarige bestuurder uit Julianadorp en een 18-jarige vrouw uit Breezand, zijn met zwaar letsel vervoerd naar het ziekenhuis.