Aangehouden advocaat van Ridouan T. blijft twee weken langer vast

'Communiceren met buitenwereld'

'De advocaat heeft vermoedelijk zijn beroep en positie misbruikt en het mogelijk gemaakt dat zijn neef Ridouan T., hoofdverdachte in het Marengo-proces, vanuit de EBI met de buitenwereld heeft kunnen communiceren', meldt het OM.

Melding bij deken

'De advocaat had sinds maart 2021 toegang tot T. DJI had in december 2020 de toegang geweigerd vanwege een eerdere melding van het OM aan de deken van de Orde van Advocaten in Gelderland. Dat ging over het functioneren van de advocaat in een andere strafzaak en dus niet over contacten van hem met Ridouan T. In maart 2021 concludeerde de deken dat in die andere strafzaak niet was gebleken van misbruik van het privilege van de geheimhouderstelefoon. Vervolgens kon de EBI hem de toegang tot zijn cliënt Ridouan T. niet langer weigeren', stelt het OM.

Verdachte

'In de maanden daarna is de advocaat als verdachte in beeld gekomen in het strafrechtelijk onderzoek naar voortzetting van criminele activiteiten door Ridouan T.', aldus het OM.