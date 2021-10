Telegram-kanalen met bedreigingen en opruiingen afgesloten

In opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) Den Haag heeft de politie maandag de Telegram-kanalen Bataafse Republiek en Bataafse Nieuws op de online berichtendienst Telegram afgesloten. 'In de groepen werden bedreigingen en opruiingen tegen publieke gezagsdragers gedeeld', zo meldt het OM maandagmiddag.

Al meerdere verdachten veroordeeld

'De kanalen komen al langer voor in strafrechtelijke onderzoeken. Sinds afgelopen mei zijn er meerdere verdachten veroordeeld omdat ze op deze kanalen bedreigingen, en opruiende en lasterlijke berichten hadden geplaatst, of verwijzingen naar andere kanalen met strafbare inhoud. De kanalen hadden op het moment van afsluiten meer dan 13.000 leden en waren groeiende', zo meldt het OM.

Nieuw kanaal met verboden video's

'De afgelopen week werd aangekondigd dat in een nieuw kanaal video's geplaatst zouden gaan worden met bedreigende, opruiende en lasterlijke inhoud. Over deze video's had de voorzieningsrechter in Den Haag eerder al geoordeeld dat ze verboden inhoud bevatten, dat ze van het internet verwijderd moesten worden en niet meer opnieuw geplaatst mogen worden. Voor dit nieuwe kanaal werd reclame gemaakt in Bataafse Republiek en Bataafse Nieuws. De leden van die kanalen konden dus kennis gaan nemen van de strafbare inhoud', aldus het OM.

Kanalen door politie gesloten

De rechter-commissaris heeft vrijdag toestemming gegeven om de kanalen af te sluiten, zowel Bataafse Republiek en Bataafse Nieuws. Daarop heeft de politie de kanalen afgesloten, leden kunnen geen nieuwe berichten meer plaatsen. Het aangekondigde nieuwe kanaal is door de eigenaar vrijdagavond al vrijwillig verwijderd.