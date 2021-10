4 tips voor herstel na het sporten

Sporten is goed voor je, maar het vergt ook veel van je lichaam. Na het sporten moet je lichaam, en in het bijzonder de spieren die je flink belast, herstellen. Zeker wanneer je aan krachttraining gedaan hebt en je in feite kleine beschadigingen aan je spieren aangebracht hebt. Dat herstel kun je zelf bevorderen. We geven vier tips voor herstel na het sporten.

Sportvoeding voor herstel

De eenvoudigste manier om ervoor te zorgen dat je lichaam na het sporten krijgt wat het nodig heeft, is door speciale sportvoeding voor herstel tot je te nemen. Deze neem je binnen uur nadat je een zware inspanning hebt geleverd. Sportvoeding voor herstel kan in verschillende vormen komen. Het kan een zogenaamde ‘recovery drink’ zijn, maar ook een reep met veel proteïne erin of een shake die rijk is aan proteïne.

Andere voeding

Je kunt ook zelf voor voeding zorgen die het spierherstel bevorderen. Het moet dan gaan om voeding die rijk is aan eiwitten en koolhydraten. Die laatste vullen de glycogeenvoorraad in je spieren aan, waardoor ze opnieuw de energie krijgen om te kunnen presteren. Na je work-out kun je bijvoorbeeld een glas chocomel en een boterham met eiwitrijk beleg nemen, zoals kaas, pindakaas, ei of vis. Een alternatief is een smoothie met yoghurt en fruit. Maak je geen zorgen over zogenaamde snelle suikers, want je lichaam is na het sporten nog steeds bezig met verbranden.

Lichte sportmassage

Je spieren hebben een goede doorbloeding nodig om goed te kunnen herstellen. Zo komt er namelijk meer zuurstof bij het spierweefsel én worden afvalstoffen sneller afgevoerd, waardoor je spieren sneller weer beter gaan voelen. De doorbloeding kun je bevorderen met behulp van een lichte massage. Het fijnst is het natuurlijk als iemand anders jou kan masseren, maar je kunt natuurlijk ook zelf je spieren lichtjes masseren na het sporten. De nadruk ligt hier op lichtjes: knijp niet te hard, want de massage moet geen pijn doen omdat de kans dan bestaat dat je je spieren daar juist meer door beschadigt.

Ontspanning

Dat je ontspanning nodig hebt na het sporten lijkt een open deur intrappen, maar het is wel degelijk de moeite van het vermelden waard. Het gaat namelijk niet alleen om lichamelijke ontspanning. Stress zorgt ervoor dat je lichaam het stresshormoon cortisol produceer. Te veel hiervan zorgt ervoor dat spierweefsel afgebroken wordt, waarmee je spierherstel vertraagd wordt. Daarom moet je hiervoor waken wanneer je vóór het werk of iets anders wat voor stress kan zorgen gaat sporten.

Wees dus goed voor je lichaam. Dat doe je door te sporten, maar ook door je lichaam daarna te geven wat het nodig heeft. Het is makkelijk om te vergeten dat je je lichaam flink belast hebt tijdens het sporten, maar wees je er vooral van bewust dat dit wel degelijk het geval is.