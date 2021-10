Gemeente Den Haag scheldt ruim 2 miljoen van gedupeerden toeslagenaffaire kwijt

De gemeente Den Haag is in september al gestart met het daadwerkelijk kwijtschelden van vorderingen bij de gemeentelijke belastingdienst en de sociale dienst van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dit heeft de gemeente Den Haag bekendgemaakt

Schulden

'Veel gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben schulden gemaakt doordat ze in de financiële problemen kwamen door de terugvorderingen van de Belastingdienst. Behalve een compensatiebetaling van € 30.000,- worden publieke, en op een later moment ook private, schulden kwijtgescholden. Dat werd in juni bekendgemaakt', meldt de gemeente Den haag.

Ruim 2 miljoen euro aan schulden kwijtgescholden

De gemeente Den Haag is direct gestart met de voorbereidingen op deze omvangrijke organisatie. 'Daarmee liep de gemeente vooruit op landelijke wetgeving, want nog langer wachten is voor deze gedupeerden geen optie. In totaal wordt er 2.007.309 mln. van in totaal 3.702 vorderingen kwijtgescholden', aldus de Gemeente.

'Rust en verlichting'

'Duizenden gezinnen zijn jarenlang onterecht als fraudeurs aangemerkt. Er zijn grote fouten gemaakt door de Belastingdienst met het toekennen, stopzetten en terugvorderen van de kinderopvangtoeslag. Door de schulden die zij als gevolg van de toeslagenaffaire bij de gemeente hebben kwijt te schelden zorgen we voor rust en verlichting van problemen die deze mensen de afgelopen jaren onterecht hebben moeten ondergaan', zegt wethouder Arjen Kapteijns (sociale zaken).

Schulden van 1.300 Haagse gedupeerden kwijtgescholden

De gemeente bereikt deze week het punt dat zij als een van de eerste grote gemeenten alle vorderingen heeft kwijtgescholden van de op dit moment bij de gemeente bekende erkende gedupeerden. Dit zijn in Den Haag zo’n 1.300 gedupeerden die door de belastingdienst formeel als gedupeerde zijn aangemerkt. Met deze omvangrijke operatie zijn de gedupeerden weer een stap dichterbij een schuldenvrij bestaan.