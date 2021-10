Politie waarschuwt voor nieuwe variant van telefonische oplichting door nepagenten

Intimidatie

'Als het nodig is, gaan ze intimidatie niet uit de weg. Aan het eind van het gesprek zijn slachtoffers soms duizenden euro’s armer. Goed om te weten: overheidsinstanties vragen nooit naar betaalgegevens en vragen nooit om software op telefoon of computer te installeren', zo waarschuwt de politie.

'Nepagenten'

Telefonische oplichters maken regelmatig gebruik van nieuwe trucs om mensen geld afhandig te maken. Bij de politie komen de laatste tijd steeds vaker meldingen en aangiftes binnen van oplichting door nepagenten. Maar ook van criminelen die zich voordoen als medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Hoge Raad en de Belastingdienst worden genoemd in deze meldingen.

Dreigend en intimiderend

Opvallend bij deze nieuwste vorm van oplichting is dat de oplichters vaak gebrekkig Engels spreken of met een sterk accent, maar soms ook Nederlands. Deze oplichting gebeurt op verschillende manieren. Ze laten je geloven dat er iets mis is met je BSN, of er zouden hoge boetes open staan of een arrestatiebevel uitstaan of hun bankrekening wordt gebruikt voor drugshandel, witwassen of andere criminele activiteiten. Het is al voorgekomen dat tijdens een telefoongesprek een ‘agent’ in burgerkleding bij het slachtoffer aanbelt om de bankpas op te halen. Om er vervolgens geld van het slachtoffer mee op te nemen.

Nooit persoonlijke gegevens gevraagd

Helaas zijn er veel varianten van deze nieuwe vorm van telefonische oplichting. Wat u moet weten, is dat overheidsinstanties nooit om persoonlijke gegevens, wachtwoorden en betaalgegevens vragen, aldus de politie. Daarnaast vragen zij nooit om software te installeren op uw telefoon of computer. Als dit wordt gevraagd, dan heeft u te maken met een oplichter. Soms weet de crimineel verrassend veel over u. Waarschijnlijk hebben de oplichters deze gegevens verkregen via een datalek op internet. Twijfelt u, zoek dan zelf het telefoonnummer op van de instantie die u zogenaamd belt en bel hen zelf.

Doe aangifte

Bent u toch slachtoffer geworden van telefoonoplichting? Doe altijd aangifte bij de politie. Bel ook direct uw bank en volg de aanwijzingen van de bankmedewerker. Deel daarnaast uw verhaal met familie, vrienden en kennissen. Zo helpt u voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt.