Kijkwijzer waarschuwt voor de nieuwe populaire serie Squid Game

Squid Game is een thriller waarin een groep wanhopige mensen samen wordt gebracht op een mysterieuze plek om te strijden in een reeks uitdagingen die zijn ontleend aan kinderspelletjes. Wie een spel verliest, wordt gedood - en dat wordt bloederig in beeld gebracht. Maar het is óók een sociaal-realistisch drama over de schaduwkanten van de Zuid-Koreaanse samenleving, met volwassen thema’s als de groeiende kloof tussen arm en rijk, gokverslaving, drugsgebruik, geweld in relaties, zelfmoord en seks.

Squid Game heeft een Kijkwijzer-advies van 16 jaar en is dus niet voor kinderen. De serie bevat beelden van grof geweld, details van verwondingen, seks, poging tot zelfmoord, en grof taalgebruik.

Kinderen kunnen agressief worden

Als geweld écht is en lijkt op de werkelijkheid, dan kunnen kinderen daar zelf agressief van worden. Het geweld in Squid Game is geloofwaardig, het kan écht gebeuren, en daarom kan het schadelijke gevolgen voor kinderen hebben. Word je er langer aan blootgesteld, dan kan het ook zorgen dat je anders gaat kijken naar de wereld. Je went eraan en geweld wordt zo ‘normaal’, zo waarschuwt Kijkwijzer.

Volgens Kijkwijzijzer kan deze serie ook zorgen voor slapeloze nachten.