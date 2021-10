'200.000 mensen kunnen geen woning huren of kopen'

Voor steeds meer huishoudens raakt een betaalbaar huis uit zicht. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar kunnen niet genoeg financiering krijgen om een woning te kopen. De vrije huursector is te klein om deze groep op te vangen.

Woningmarktrapport

De huurprijzen lopen door de hoge vraag steeds verder op. Het zijn de gevolgen van de hervormingen die de regering doorvoerde na 2009. Dat blijkt uit een nieuw woningmarktrapport van vastgoedadviseur Colliers.

Groeiende kloof

In 2015 konden gezinnen met een jaarinkomen op de inkomensgrens voor sociale huur een huis kopen voor ongeveer 155.000 euro. Genoeg om in bijna alle gemeenten een woning van 80 vierkante meter te krijgen. Nu kost diezelfde woning ongeveer 270.000 euro, terwijl een geldschieter maximaal 185.000 euro leent met dit inkomen. Veel minder dan nodig is. Dit gat tussen de maximale hypotheek en de woningprijzen groeit elk jaar verder.

Problemen verspreiden als olievlek

Zes jaar geleden kampten gezinnen nog maar in dertien gemeenten met dit probleem. Inmiddels zijn dat er 188 en komen huishoudens gemiddeld ruim 40.000 euro tekort om een huis te kopen. Door de dure woningen in de regio Amsterdam en langs de kust loopt het verschil daar zelfs op tot meer dan een ton. Grootste uitschieter is de hoofdstad met een financieringstekort van 265.000 euro.

Een grote groep Nederlanders is hierdoor aangewezen op de vrije huursector.

Spoed nieuwe woningen

“Er komt pas verlichting als er meer huizen bijkomen, huur én koop”, zegt hoofdonderzoeker Frank Verwoerd. “Er zijn minimaal 100.000 nieuwe woningen per jaar nodig. Provincies moeten hun plancapaciteit uitbreiden en bouwruimte creëren. Daarnaast is het belangrijk dat de politiek leert van het verleden en niet wegloopt van gevoelige maatregelen, waardoor de vraag naar koopwoningen daalt.”