Politie heeft personen in beeld in Cold case zaak Sjaak Gerwig (18)

In de Cold case zaak rond het onderzoek naar de dood van Sjaak Gerwig lijkt de politie aan de hand van recent binnengekomen tips mogelijk op het spoor te zijn gezet naar enkele personen die mogelijk meer weten over deze zaak. Dit meldt de politie woensdag.

Laagraven

De 18-jarige Sjaak werd in het voorjaar van 1995 dood gevonden in het water bij Laagraven onder Utrecht. Hij bleek met geweld om het leven gebracht. Afgelopen zomer vroeg de politie in een grote publiciteitscampagne om nieuwe informatie over de zaak. Daarop zijn ruim zestig tips binnengekomen bij het onderzoeksteam. Inmiddels richt het onderzoek zich op enkele personen die vermoedelijk meer weten van de dood van het slachtoffer. Meer details over deze personen kan de politie nog niet kwijt.

Toenmalige buurtgenoten van Sjaak

Het team zoekt ook nog naar enkele toenmalige buurtgenoten van Sjaak. 'We zijn er van overtuigd dat er onder de bewoners van destijds meer mensen zijn die weten wat er met Sjaak is gebeurd en die toch nog niet met ons hebben gesproken',zegt onderzoekscoördinator Rob Boon. 'We vragen hen dringend om contact op te nemen. Dat kan ook vertrouwelijk en afgeschermd via het Team Criminele Inlichtingen op nummer 088 - 661 77 34', aldus Boon.