Schoonmakend Nederland roept opdrachtgevers op: stop met eis aan schoonmakers om coronapas te tonen

Schoonmakend Nederland krijgt in toenemende mate meldingen dat opdrachtgevers schoonmaakmedewerkers de toegang weigeren tot het pand als zij geen coronapas kunnen of willen tonen.

Schoonmakend Nederland vindt dit ‘not done’. Het is niet aan de opdrachtgever om de schoonmaker te verplichten om aan te tonen of hij gevaccineerd, hersteld of negatief getest is. Wettelijke gezien is hier ook geen grondslag voor.

Coronatoegangsbewijs geen verplichting

Voor werknemers geldt op dit moment in geen enkel geval de verplichting om de coronapas te tonen. Dat is wettelijk gezien niet toegestaan. De wet die het verplicht gebruik van de coronapas mogelijk maakt, is specifiek gericht op bezoekers en klanten in vier sectoren: horeca, cultuur, sport en evenementen. Overigens geldt deze verplichting niet overal in deze sectoren.

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om samen met de werknemer en de opdrachtgever voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te zorgen. De werkgever mag een werknemer echter niet verplichten zich te laten vaccineren tegen corona en een werknemer hoeft ook niet te zeggen of hij wel of niet gevaccineerd is. Logischerwijs moet de werknemer wel meewerken om het op een andere, proportionele, wijze voor hemzelf maar ook voor collega’s en derden zo veilig mogelijk te maken.