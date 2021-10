80 procent van COVID-19-patiënten op de IC is niet gevaccineerd

Kans

'De kans om als volledig gevaccineerde door COVID-19 op de IC intensive care terecht te komen is 33 keer kleiner dan als niet-gevaccineerde persoon', zo stelt het RIVM. Vaccinatie beschermt goed tegen ziekte door een besmetting met corona en zeer goed tegen ernstige COVID-19.

Vaccinatiegraad op dit moment 80%

Op dit moment is ruim 80 procent van iedereen van 12 jaar en ouder gevaccineerd en dit aantal stijgt nog steeds. Eerder meldde het RIVM al dat de vaccins bij volledig gevaccineerden voor 95% beschermden tegen ziekenhuisopnames, en voor 97% tegen opname op de IC intensive care . De effectiviteit van de vaccins tegen ziekenhuisopname en IC-opname was ook in de afgelopen maanden onveranderd hoog.

Gevaccineerd en in het ziekenhuis

Ondanks volledige vaccinatie zullen mensen positief testen op corona en zullen sommigen ook in het ziekenhuis opgenomen worden. Ouderen en kwetsbaren hebben meer kans om met COVID-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen.

Drie op de vier in ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten niet gevaccineerd

Tussen 1 september en 3 oktober waren 4 op de 5 COVID-19-patiënten op de intensive care ongevaccineerd. Van alle in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten waren 3 op de 4 COVID-19 opgenomen patiënten ongevaccineerd. In Nederland is op dit moment minder dan 20% van de bevolking (vanaf 12 jaar) niet volledig gevaccineerd.

Ongevaccineerden lopen veel groter risico

Doordat steeds meer mensen zich laten vaccineren, neemt ook het aandeel gevaccineerde personen in het ziekenhuis toe. Nog steeds liggen er echter meer ongevaccineerde mensen in het ziekenhuis dan gevaccineerde mensen. Dit terwijl de groep van gevaccineerde mensen in Nederland veel groter is dan de groep ongevaccineerde mensen.