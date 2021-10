Met nepwapen in trein komt jongens duur te staan

Een alerte treinreiziger belde donderdag 14 oktober rond 15.00 uur de politie dat in de trein op het traject ’s-Hertogenbosch – Utrecht twee jongemannen aanwezig waren waarvan er één een vuurwapen omhoog hield.

De melder gaf de politie daarbij duidelijke informatie over de verdachten. De twee jongens konden worden aangehouden na grootschalige inzet van verschillende gespecialiseerde politiemensen.

Diverse reguliere eenheden en specialisten van de politie zoals de Dienst Speciale Interventie (DSI) en het Rapid Respons Team (RRT) kwamen op de melding in actie. Het treinverkeer werd in zorgvuldige afstemming met de vervoersmaatschapij stilgelegd en de perrons werden ontruimd. De agenten troffen uiteindelijk een nepwapen aan. De jongens bleken zestien jaar.\

Commisaris Liesbeth Maas van de stad Utrecht:

“Bij de passagiers was de schrik nog van hun gezicht af te lezen. Reizigers moeten zich veilig kunnen voelen in de trein en daarbuiten. Dit soort acties zorgt voor een intensieve paraatheid. Andere mensen, maar ook wij als politie kunnen het verschil tussen echt en nep vaak niet onderscheiden. Dat veroorzaakt schrik en heeft een enorme impact op de mensen in de trein en hun families. Het treinverkeer werd volledig stilgelegd en perrons werden afgesloten.”