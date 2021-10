Jongen (11) in Woerden achtervolgd door 'messenwerper'

Gelukkig niet gewond

'Gelukkig raakte hierbij niemand gewond maar wij zijn nog wel op zoek naar de verdachte en kunnen hierbij de hulp van getuigen goed gebruiken', zo laat de politie weten.

Kwakelbrug

Rond 15.00 uur fietste de jongen vanuit school over de Kwakelbrug. Hier zag het slachtoffer de man voor het eerst. Vervolgens fietste het slachtoffer via het Jaagpad, richting de Hoge Rijndijk en zag de man daar opnieuw. Hierna fietste de jongen richting de Lindelaan waarna de eerder genoemde man achter hem aan begon te rennen richting de fietstunnel bij de Hollandbaan.

Mes meerdere keren naar jongen gegooid

De man gooide daarbij ook met een mes en raapte deze vervolgens weer op om vervolgens opnieuw te gooien. De jongen wist de man te ontvluchten en verloor hem daarbij uit het oog. Het slachtoffer is behoorlijk overstuur geraakt door dit incident.

Omschrijving verdachte

'De man die we zoeken is ongeveer 40 jaar oud, heeft een licht getinte huidskleur, mager postuur, donkere ogen en ongeveer 1,80 cm lang. De man had stoppels en grote wallen onder zijn ogen. Hij was in het zwart gekleed met een trenchcoatjas van leerachtige stof met capuchon en nette puntschoenen', aldus de politie.

Weet u meer?

Uiteraard komt de politie graag meer te weten over deze mogelijke verdachte. Hebt u iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken, dan komen zij graag met u in contact. Ook wanneer u over camerabeelden bezit waar mogelijk bruikbare informatie op staat bezit, ontvangt de politie deze graag.

Belangrijke getuige

De politie is specifiek op zoek naar iemand met een werkbus. Hij zou de verdachte die wordt gezocht hebben aangesproken op de Lindenlaan. Graag komt de politie met hem in contact voor nadere informatie. Melden kan via 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000. Alle informatie, hoe klein ook, kan van belang zijn voor het onderzoek.