Kabinet verlaagt energiebelasting met gemiddeld 400,- euro per huishouden

Gemiddeld 400,- euro

'Het gaat om een extra belastingkorting op de energierekening én daar bovenop een verlaging van het belastingtarief op elektriciteit in 2022. 'Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik betekent dit een daling van het belastingdeel van ongeveer 400 euro op jaarbasis', aldus het ministerie van EZK. Het Planbureau voor de Leefomgeving schat voor 2022 een gemiddeld verbruik op 1.170 m3 gas en ruim 2.384 kWh elektriciteit.

Extra subsidie op isolatie

In de praktijk zal dat gemiddelde bedrag van 400,- euro per huishouden verschillen. Dat hangt af van het energieverbruik van het huishouden. Ook stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente.

Kabinet neemt problematiek met de oplopende energierekening zeer serieus

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK): 'Het kabinet neemt de problematiek met de oplopende energierekening zeer serieus. We verlagen daarom tijdelijk de energiebelasting om de stijging van de energierekening op korte termijn te beperken. Op de iets langere termijn is het belangrijk dat we minder blootgesteld worden aan prijsschommelingen op de energiemarkt. Betere isolatie van woningen is daarvoor noodzakelijk. Daarom stelt het kabinet ook 150 miljoen euro beschikbaar om kwetsbare huishoudens te helpen bij het isoleren van hun woning. Minder energie gebruiken verlaagt namelijk direct de energierekening van deze mensen.'

Tijdelijke maatregel voor 2022

De belastingkorting op de energierekening wordt verhoogd met €230 inclusief btw. Het belastingtarief op elektriciteit (eerste schijf) gaat omlaag met 8,4 cent inclusief btw. Deze tijdelijke maatregelen gelden voor 2022. Het kabinet heeft alleen directe invloed op het belastingdeel van de energierekening. De sterke stijging van de energierekening, vanwege de oplopende prijzen op de gas- en elektriciteitsmarkt, kan dus slechts voor een deel door de overheid worden beperkt. Het kabinet trekt vandaag in totaal 2,7 miljard euro uit voor de compensatie van huishoudens en 0,5 miljard euro voor bedrijven.