Douane onderschept 520 kilo cocaïne tussen bagasse

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de Douane tijdens een controle in de Rotterdamse haven 520 kilo cocaïne onderschept. 'De straatwaarde van de partij is ruim 39 miljoen euro', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag.

Bagasse

De verdovende middelen zaten verstopt in een container uit Brazilië en was geladen met bagasse. Bagasse is een restproduct van suikerriet en wordt onder andere gebruikt als veevoer. De lading was bestemd voor een bedrijf in Manchester.

Totaal deze week al 1.817 kilo cocaïne

Eerder deze week troffen douaniers al verschillende partijen cocaïne aan in de haven van Rotterdam. Zo werd er in verschillende onderzoeken 712, 470 en 115 kilo verdovende middelen onderschept. Met de vangst van afgelopen nacht erbij heeft het HARC-team deze week al 1817 kilo cocaïne onderschept. De drugs zijn inmiddels vernietigd.