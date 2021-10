We vliegen er weer massaal op los

Vandaag was het topdrukte op de luchthaven Schiphol. Om 05.00 uur zaten er al weer heel wat Nederlanders in de lucht op zoek naar hun rust. Schiphol verwacht in de periode van 15 oktober tot en met 31 oktober ongeveer 2 miljoen reizigers die via de luchthaven reizen. Dat is ongeveer drie keer zoveel als in de herfstvakantie van 2020. Wel is het nog steeds ruim minder dan in de herfstvakantie van 2019, waarin er ruim 3 miljoen reizigers via de luchthaven reisden. Deze herfstvakantie reizen lokaal vertrekkende reizigers het meest naar Istanbul, Londen en Barcelona, zo blijkt uit cijfers van de luchthaven.