Volle tribune stort gedeeltelijk in bij NEC - Vitesse

Bij NEC - Vitesse in Nijmegen is na de wedstrijd een deel van de tribune ingestort.

De instorting van de onderste tribune vond plaats in het uitvak van de voetbalclub. Op beelden is te zien hoe supporters springen op de tribune en samen met de spelers de behaalde drie punten vieren, als opeens het voorste deel van de tribune het begeeft. Volgens de eerste berichten is niemand ernstig gewond geraakt en wisten de uitsupporters op eigen kracht het ingestortte gedeelte van het stadion te verlaten. Hoe het kon dat het deel van het stadion de dansende massa niet kon dragen, zal onderzocht moeten worden.