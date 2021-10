Graffiti kost NS jaarlijks 10 miljoen

Camera’s die bij het zien van beweging een signaal afgeven. Sensoren die beweging, geluid van een spuitbus en het vrijkomen van drijfgassen waarnemen. Een drone die ingezet wordt om beelden te maken. En een nieuwe app voor medewerkers zodat gelijk na het zien van graffiti melding gedaan wordt.

Nieuwe innovaties die NS op verschillende plekken test. Aanleiding is een toename van vernieling van onze treinen met graffiti. In 2020 is ruim 142.000 m2 graffiti aangebracht op de buitenkant van onze treinen, dat is een toename van 65% sinds 2015. Deze vorm van vandalisme zorgt in de eerste plaats voor toenemende hinder voor reizigers: treinen moeten van het spoor voor schoonmaak en zijn daardoor niet inzetbaar. Ook heeft het invloed op het gevoel van veiligheid. Een trein die heel en schoon is, voelt voor reizigers prettiger. De vernielingen door graffiti kostte NS in 2020 meer dan 10 miljoen euro.