Ruim 1100 kinderen van gedupeerden toeslagenaffaire uit huis geplaatst

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gevraagd om een benadering van het aantal kinderen dat uithuisgeplaatst is onder kinderen van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. De cijfers gaan over de periode 2015 tot en met 2020, omdat in 2015 de nieuwe Jeugdwet in werking trad.

Het is niet duidelijk uit de cijfers van het CBS of de uithuisplaatsingen ook een direct gevolg zijn van de toeslagenaffaire. Om uit te zoeken wat de oorzaken zijn, is volgens de dienst meer onderzoek nodig.