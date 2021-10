Partij gevaarlijk vuurwerk in beslag genomen

De politie heeft dinsdagavond een onderzoek ingesteld in een woning in het Middengebied. Naar aanleiding van een melding bij Meld Misdaad Anoniem werd in de slaapkamer van de zoon des huizes een levensgevaarlijke hoeveelheid zwaar en illegaal vuurwerk aangetroffen. Het vuurwerk is inbeslaggenomen en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.