Gewonde bij schietpartij in Rotterdam

Bij een schietpartij in Rotterdam is woensdagavond een persoon gewond geraakt. Dit meldt de politie op Twitter.

Het slachtoffer werd gewond aangetroffen in de Rembrandtstraat. Deze is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De politie is opzoek naar twee verdachten die vermoedelijk in de richting van Jacobacatstraat of Jonkerfransstraat gevlucht. Onderzoek moet uitwijzen wat de toedracht is van het schietinicident.