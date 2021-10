Man aangehouden voor seksuele toespelingen jonge meisjes

De verdachte deed zich online, via social media, voor als iemand anders en benaderde de meisjes met seksuele toespelingen. De verdachte liep tegen de lamp omdat één van zijn slachtoffers goed door had dat de berichten die zij op haar social media ontving niet gepast waren en meteen haar vader waarschuwde. Die schakelde de politie in.

In het onderzoek bleek dat de man bij meerdere minderjarige meisjes ook seksuele toenaderingspogingen had ondernomen. De man is begin oktober aangehouden. Inmiddels is hij heengezonden, maar hij is nog steeds verdachte in het onderzoek en moet hij zich op een later moment verantwoorden voor de rechter.