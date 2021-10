Politie houdt zeker zestig Duitse voetbalfans aan in Rotterdam

In Rotterdam heeft de politie donderdagavond een groep van zo'n zestig Duitse fans aangehouden. Dat gebeurde in de wijk Lombardijen voor de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen FC Union Berlin.

Volgens een woordvoerder van de politie was de groep uit op een confrontatie met Feyenoord-fans. "De fans hadden allerlei spullen bij zich die er op duidden dat zij de confrontatie aan wilden gaan. Ook hadden ze sportbitjes in. Ze liepen in de wijk Lombardijen een bepaalde route, en waren op weg naar Feyenoord-cafés", aldus de politie. De arrestanten zijn overgebracht naar een politiebureau.

Gisteren kwam het ook al tot een confrontatie

Woensdagavond ging het al mis in aanloop naar de wedstrijd van vanavond. Toen moest de politie ingrijpen toen een groep hooligans een delegatie van de Duitse club in het centrum van de stad in een horecagelegenheid hadden aangevallen. Bij die aanval raakte een vrouw lichtgewond en moest voor behandeling naar een ziekenhuis.

Het vermoeden bestaat dat de Duitse supporters vanavond verhaal kwamen halen.