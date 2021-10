Filerecord verbroken in avondspits

In het begin van de middag begon het verkeersaanbod al toe te nemen. In het noorden en midden van het land is de vakantie weer voorbij en in zuiden is de vakantie juist begonnen.

Vooral in Noord-Brabant op de routes van zuid naar noord was het druk. Ook in Gelderland stonden er veel files.

Het vorige file record voor 2021 werd vorige week verbroken en was 719 kilometer aan stilstaande auto’s en vrachtwagens.