Turkije wil Nederlandse ambassadeur en tien anderen uitzetten

Erdogan neemt deze maatregel omdat zij eerder deze week de president hadden opgeroepen om bekende zakenman en filantroop Osman Kavala vrij te laten. "Ik heb onze minister van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven om zo snel mogelijk af te handelen dat deze tien ambassadeurs tot ''persona non grata'' worden verklaard", zegt Erdogan. (Personae non grata is een buitenlandse persoon wiens toegang of verblijf in een land door de lokale overheid van het land is verboden.)

Naast Nederlandse ambassadeur Marjanne de Kwaasteniet, gaat het om de ambassadeurs van de Canada, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland.