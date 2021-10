Politie onderzoekt mogelijke opzet bij dodelijke aanrijding Oosterhout

Bij een aanrijding tussen een voetganger en een auto is zaterdagmiddag een dodelijk slachtoffer te betreuren. De bestuurder van de auto is later aangehouden.

Zaterdagmiddag om 12.30 uur kwam de eerste melding binnen van de aanrijding bij de meldkamer. Naast diverse hulpverleningsvoertuigen kwam ook een traumaheli ter plaatsen. Ter plaatse troffen ze een man onder aan auto. De auto zelf was in de hoek van een schuur binnen gereden. Het was al snel duidelijk dat het slachtoffer daar ter plaatse was overleden. Het betreft een 31-jarige man uit Oosterhout.

Onderzoek

De bestuurder van de auto bleek gevlucht. Meerdere getuigen hadden het zien gebeuren en gaven een summier signalement door. Korte tijd later meldde zich een 26-jarige man uit Raamsdonksveer bij het bureau. Hij gaf aan betrokken te zijn geweest bij de aanrijding. De verdachte is aangehouden. Ter plaatse is direct een uitgebreid onderzoek gestart. Meerdere getuigen meldden dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van opzet. Dat wordt uiteraard meegenomen in het onderzoek. De familie van het slachtoffer is van het overlijden in kennis gesteld door agenten. Slachtofferzorg heeft contact gelegd met getuigen die het gezien hadden. De afdeling verkeersongevallen analyse (VOA) heeft ter plaatse het onderzoek gedaan en zal het verder voortzetten.