Agressieve man met mes uit trein gehaald

Afgelopen nacht is een man in de trein aangehouden die zich agressief gedroeg.

Tumult in de trein van Vlissingen naar Amsterdam rond middernacht. Treinreizigers werden geconfronteerd met een man die zich agressief gedroeg. Hij schreeuwde en schopte tegen voorwerpen en hij had een hakmes bij zich. De reizigers namen via de app contact op met NS veiligheid, die de conductrice waarschuwde.

Zij trof de man aan op het balkon terwijl hij het hakmes aan het poetsen was. Zij kon de reizigers in zijn directe omgeving sommeren naar het voorste gedeelte van de trein te gaan. De man sloeg onderwijl met zijn mes op de banken en bedreigde de conductrice. De politie werd gewaarschuwd.

De rijdende trein hield stil op station Heemstede-Aerdenhout waarna de betreffende man wegrende. De gealarmeerde politie kon de man in de omgeving aanhouden, waarbij hij zich verzette.

Door diverse mensen is aangifte gedaan van bedreiging, en hen is slachtofferhulp aangeboden. De verdachte, een 31-jarige man woonachtig in Assen, is ingesloten in het politiebureau. Hij was mogelijk onder invloed van alcohol en opiaten, er is een bloedproef bij hem afgenomen.