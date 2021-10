Pensioen en aov bij zzp’ers: hoe zit dat?

Zzp’er zijn heeft veel zonnige kanten. Zo geniet je van de vrijheid om te werken waar en wanneer je maar wilt. Daar staat wél tegenover dat je zaken als je pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) zelf moet regelen. In dit artikel leggen we uit hoe dat precies zit en wat de opties zijn.

Pensioen

Als zzp’er heb je recht op AOW na het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit is echter geen vetpot. Wil je een aanvullend pensioen, dan moet je daar zelf voor zorgen. Dit wordt niet, net zoals werknemers in loondienst, ingehouden op je loon.

Wat zijn de pensioenopties voor zzp’ers?

• De eerste optie ligt voor de hand: zelf sparen. Dit vergt vooral veel discipline, omdat je flink moet sparen om jezelf van een comfortabele oudedagvoorziening te kunnen voorzien. Bovendien is de rente op een spaarrekening momenteel zeer laag.

• Bij banksparen heb je minder risico, omdat je het geld tussendoor niet op kunt nemen. Bovendien is de rente hoger dan bij ‘normaal’ sparen. Die rente staat van tevoren vast.

• Een lijfrenteverzekering is vergelijkbaar met banksparen, alleen dan staat de rente van tevoren niet vast. Dit kan dus gunstig én minder gunstig uitpakken.

• Bij Fiscale Oudedagsreserve (FOR) zet je een deel van de winst (maximaal 9,44%) uit je bedrijf opzij voor je pensioen. Pas als je met pensioen gaat, betaal je hier belasting over.

• ZZP-Pensioenfonds is een beleggingsrekening met fiscaal voordeel. Je bepaalt hierbij zelf hoeveel en wanneer je stort en dit wordt voor jou belegd. Vanaf je pensioendatum krijg je het bedrag uitgekeerd. Bij arbeidsongeschiktheid mag je het eerder laten uitkeren.

Arbeidsongeschiktheid

Uit onderzoek van het CBS uit 2019 bleek dat 4 op de 10 zzp’ers geen enkele voorziening voor arbeidsongeschiktheid hebben. Dat houdt in: geen verzekering en geen spaargeld of beleggingen. Bij werknemers in loondienst wordt arbeidsongeschiktheidsverzekering automatisch ingehouden op het loon. Voor zzp’ers is een dergelijke verzekering vrijwillig. Uit een eerder onderzoek (2017) van het CBS kwam naar voren dat slechts 1 op de 5 zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. De reden daarvoor is duidelijk: zzp’ers kunnen de kosten of niet opbrengen, of vinden zo’n dure verzekering het geld niet waard.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft niet vrijwillig. In het pensioenakkoord van 2019 is opgenomen dat zelfstandigen straks verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af moeten sluiten. De invoering hiervan gaat waarschijnlijk nog jaren duren. Toch is het verstandig om ook voor die tijd al een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. We denken er liever niet aan, maar je kunt onverhoopt arbeidsongeschikt raken door een ziekte of een ongeval. Veel mensen denken dat hen toch niet overkomt, maar die kans is groter dan je denkt: 1 op 10 zelfstandigen raakt een keer arbeidsongeschikt. Zonder passende verzekering heb je alleen aanspraak op bijstand en daar kun je zeker niet comfortabel mee leven.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet goedkoop. De precieze hoogte van de premie hangt af van je leeftijd, beroep, de hoogte van je eigen risico en de dekking. Vaak ligt een aov tussen de €80 en €400 per maand. Hoewel je leeftijd en beroep uiteraard vastliggen, kun je wel zelf voor de hoogte van je eigen risico en de dekking kiezen. Je hebt dus deels invloed hoe goedkoop of duur het wordt. Heb je weinig te besteden? Verzeker dan alleen het bedrag voor je vaste lasten, met een lagere premie als gevolg.

Daarbovenop is het verstandig om niet zomaar voor de eerste beste verzekering te kiezen. Verdiep je goed en vergelijk de verschillende aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekering met elkaar. De AOV vergelijken is zo gepiept en zorgt ervoor dat je de juiste aanbieder voor jouw budget, wensen en behoeften vindt. Zo voorkom je dat je onnodig te veel betaalt.

Sommige zelfstandigen verzekeren zich bewust niet, maar zorgen liever voor spaargeld voor het geval dat ze arbeidsongeschikt raken. Dat werkt natuurlijk prima als je maar eventjes uit de running bent. Maar als je de rest van je leven arbeidsongeschikt blijft, dan heb je een groot probleem. Het bedrag van je spaargeld moet dan wel heel hoog zijn. Een goede optie is om spaargeld met een aov te combineren door een wachttermijn in te stellen. Bij arbeidsongeschiktheid zorg je dan een bepaalde periode nog zelf voor inkomen voordat de uitkering actief wordt. Hierdoor profiteer je van een lagere premie.