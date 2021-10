Twee gewonden bij steekpartij daklozenopvang

De politie kreeg die avond rond 20.45 uur een melding van een flinke ruzie tussen bewoners van de eerdergenoemde opvanglocatie. Hierbij zou een van hen een zakmes hebben gebruikt, waardoor anderen gewond waren geraakt. Toen de agenten daar waren, zagen zij dat er twee personen letsel hadden opgelopen. Een van de slachtoffers was een medebewoner, de ander een beveiliger die de ruzie tussen de twee mannen wilde sussen. Beiden hadden medische behandeling nodig. Het mes is door de politie in beslag genomen. De verdachte werd direct aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.