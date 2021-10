Dode bij woningbrand in Amsterdam

Bij een woningbrand in Amsterdam Oost is woensdagmorgen een 93-jarige man om het leven gekomen.

Omstreeks 05.15 uur werd er brand ontdekt in een woning aan de Dapperstraat. De brandweer trof in de woning een zwaargewonde man aan en deze overgedragen aan de ambulancedienst. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht, waar hij enige tijd later overleed aan zijn verwondingen.

De brand zou begonnen zijn in de slaapkamer van de woning. De toedracht hiervan is niet bekend.